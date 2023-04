Fast Animals And Slow Kids: due appuntamenti unici

Forti del successo che in queste settimane li sta vedendo protagonisti sui palchi dei più importanti teatri d’Italia, inanellando sold out e raccogliendo il plauso di pubblico e critica, i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS annunciano due appuntamenti unici per l’estate: la band di Perugia sarà sul palco del Ravenna Festival il 22 luglio a Lugo (RA) e su quello del Mittelefest di Cividale del Friuli (UD) il 30 luglio per due concerti esclusivi con l’orchestra La Corelli.

“I due concerti di quest’estate con l’orchestra La Corelli saranno il nostro modo di rendere omaggio ad una delle più belle sfide musicali che abbiamo dovuto affrontare” dicono i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, “Ci affideremo ancora al Maestro Carmelo Patti – che ha già curato gli arrangiamenti del tour ora in corso – che questa volta guiderà un’orchestra di 30 elementi. Siamo emozionati al solo pensiero”.

