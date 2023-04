«Lazza Ouver-Tour», ecco il video della serata di Milano

Lazza Ouver-Tour, dopo il debutto di Roma, ecco la data di Milano

Ieri sera è stata la prima delle tre date che portano Lazza al Mediolanum Forum

Insieme a lui sul palco Sfera Ebbasta, Anna, Giaime, Fred De Palma, Capo Plaza

Dopo aver dominato le classifiche FIMI e EarOne dell’ultimo anno, monopolizzandone i vertici con l’album dei record SIRIO e la hit sanremese CENERE (Island Records), e dopo aver dato prova a Roma (in un gremitissimo Palazzo dello Sport) dell’autentica potenza di fuoco sprigionata dalla sua nuova avventura live, LAZZA sta entrando sempre più nel vivo del LAZZA OUVER-TOUR, prodotto da Vivo Concerti e Next Show e già completamente sold out.

Proprio ieri sera, dal Mediolanum Forum, il cantante e pianista multiplatino ha inaugurato con un colossale trionfo live la prima di tre serate da tutto esaurito nella sua Milano, proseguendo la catena di sold out di un tour che lo sta portando per la prima volta nei palasport più importanti d’Italia e all’Arena di Verona (in apertura della stagione dei concerti).

Il viaggio di LAZZA non si ferma e si appresta ora a toccare l’Arena di Verona (25/4) -in apertura della stagione dei concerti- e Torino (27/4), per fare poi ritorno nella sua Milano (29 e 30/4) e chiudere il cerchio a Napoli (3/5) e Bologna (6/5), regalando al pubblico uno spettacolo ad altissimo impatto e ricco di sorprese.

