La logistica nella gestione dell’e-commerce: sfide e soluzioni

Nel corso degli anni più recenti il settore del commercio online è stato protagonista di una crescita significativa e caratterizzata da tempi veloci, anche per effetto delle conseguenze innescate dalla pandemia da coronavirus che è scoppiata nel 2020. Per le aziende, dunque, è aumentato l’impegno necessario alla gestione di moli di lavoro tanto consistenti dal punto di vista della logistica: al giorno d’oggi la competitività può essere raggiunta solo con un’organizzazione mirata e diversa rispetto al passato. I processi che sono correlati alle vendite online, in effetti, comportano delle sfide notevoli alla gestione della catena di approvvigionamento e in particolare alla funzione logistica, anche per quel che riguarda la consegna al cliente finale.

Un settore in crescita

Mentre l’e-commerce si propone sul mercato come un settore di business in espansione, diventa fondamentale affrontare le sfide che ne scaturiscono, in modo che i livelli di servizio e i costi – o, se si preferisce, l’efficacia e l’efficienza – possano essere supportati in maniera adeguata. Un ruolo molto importante in tal senso è quello ricoperto dalle applicazioni TMS: dietro questo acronimo di nascondono i cosiddetti Transport Management System, grazie a cui è possibile programmare le fasi di consegna e monitorarle attraverso l’interoperabilità che permette di integrare i fornitori di trasporto.

Le analisi predittive

Altrettanto preziose si rivelano le analisi predittive, che devono guidare tutte le fasi per assecondare ogni variazione di domanda dimensionando i servizi e le infrastrutture. Parecchi provider oggi mettono a disposizione sul web applicazioni self service, e la business intelligence è sempre più rilevante. Ecco perché risulta auspicabile il ricorso a strumenti che permettano di migliorare la programmazione dinamica dei processi logistici. Nel caso in cui si opti per l’outsourcing, anche il fornitore deve poter contare su tecnologie informative avanzate.

I sistemi informativi per la gestione delle scorte

I WMS – cioè, appunto, i sistemi informativi – sono fondamentali anche per la gestione delle scorte e l’integrazione delle informazioni con ogni fornitore. Gestire le scorte, soprattutto per un e-commerce, vuol dire non avere problemi di stock out e garantire la coerenza tra la giacenza virtuale (cioè la disponibilità dei prodotti che viene indicata online) e quella fisica (cioè la disponibilità effettiva dei prodotti in magazzino). Non si può fare a meno di un sistema di controllo dei processi sulla base di cruscotti di indicatori che vengano alimentati da tali processi. Uno degli obiettivi deve essere quello di ottimizzare gli spazi al fine di contenere i costi di prelievo e di housing, nel contesto di una gestione ottimale dell’obsolescenza.

I tempi di preparazione

Le soluzioni proposte da LCS Group rappresentano un valido aiuto per tutte le aziende che si trovano a dover affrontare una nuova organizzazione della logistica. Vale la pena di ricordare che nel settore e-commerce i tempi di preparazione degli ordini sono molto importanti e devono essere il più possibile rapidi. I costi della logistica sono forse destinati ad aumentare, ma è inevitabile velocizzare per essere competitivi sia con le aziende concorrenti online che con i canali di vendita al dettaglio classici. Ciò può richiedere anche una differente organizzazione della manodopera, il che implica una specifica formazione del personale, per soddisfare le richieste del mercato anche e soprattutto in corrispondenza dei picchi stagionali. Un software dedicato alla gestione della logistica è pertanto indispensabile per qualunque azienda che scelga di vendere online. Si tratta dei già citati software WMS, che migliorano e ottimizzano la gestione dei canali di vendita sul web.

Attenzione alla customer experience

Per qualunque e-commerce è vitale garantire alla clientela una customer experience il più possibile vicina alla perfezione. I clienti di oggi hanno esigenze sempre maggiori e sempre più complicate, e prestano molta attenzione alla qualità del servizio di cui usufruiscono, a iniziare dal livello di efficienza della consegna: badano non solo alle condizioni del prodotto, come è naturale che sia, ma anche ad aspetti come la puntualità e la tempestività. Le aspettative da parte dei consumatori crescono sempre più, anche per effetto delle azioni intraprese dai big del settore che hanno reso concreta la possibilità del same day delivery. Questo comporta uno sforzo supplementare dal lato della logistica, che deve riuscire ad assicurare un servizio di livello elevato in condizioni più probanti: l’automazione e la specializzazione del fornitore si qualificano come due aspetti da cui non si può più prescindere.

L’outsourcing della logistica

Sono numerosi gli e-commerce che scelgono di esternalizzare la logistica. Una decisione del genere offre senza dubbio dei vantaggi, ma presuppone al tempo stesso che le varie fasi del processo siano sincronizzate in maniera impeccabile, rendendo coerenti velocità e tempi. Ecco perché c’è bisogno di un monitoraggio in tempo reale, o quasi, anche grazie a sistemi informativi che – come abbiamo già messo in evidenza – devono essere interoperabili con i vari fornitori coinvolti nel servizio.

Altri articoli di tecnologia su Dietro la Notizia