Secondo un rapporto del Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS), la Cina sta compiendo “progressi significativi” nella costruzione della quinta struttura di ricerca antartica del Paese dopo una pausa pluriennale.

In un rapporto pubblicato martedì, il think tank afferma che le nuove strutture di supporto e i lavori preliminari per una struttura più grande sono apparsi dopo diversi anni di inattività dopo l’inizio della costruzione nel 2018.

I risultati si basano su immagini satellitari scattate negli ultimi mesi da Maxar.

Secondo il CSIS, il sito, una stazione di ricerca che la Cina descrive come un mezzo per espandere la propria ricerca scientifica in Antartide, potrebbe anche essere utilizzato per migliorare la raccolta di informazioni da parte del Paese.

La Cina non è l’unica a rafforzare la sua presenza e le sue attività di ricerca nel continente ghiacciato, dove diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna e Corea del Sud, hanno stazioni di ricerca.

Ma l’attenzione si è concentrata sul possibile duplice uso delle strutture cinesi in un contesto di crescente competizione di potere con gli Stati Uniti e di preoccupazioni occidentali per la politica estera e le capacità di sorveglianza di Pechino.

Secondo il rapporto del CSIS, la posizione della nuova stazione, sull’isola Inexpressible vicino al Mare di Ross, è triangolata con altre stazioni terrestri cinesi in Antartide per “colmare un’importante lacuna nella copertura cinese” del continente e potrebbe supportare la raccolta di informazioni di intelligence grazie all’inclusione di una stazione terrestre satellitare.

Secondo il rapporto, la posizione della stazione potrebbe consentire alla Cina di “raccogliere segnali di intelligence dagli alleati statunitensi Australia e Nuova Zelanda” e di “raccogliere dati telemetrici dai razzi lanciati dalle strutture spaziali di recente creazione di entrambi i Paesi”.

