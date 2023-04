Dal 18 al 23 aprile 2023, all’interno della cornice del Salone del Mobile Milano, ISIA Faenza partecipa al SaloneSatellite con il progetto espositivo Ecotono – metamorfosi dei confini, che pone al centro una serie di esperienze sviluppate da studentesse e studenti dei Bienni di Design del Prodotto e di Design della Comunicazione.

L’ecotono definisce quell’ambiente di transizione tra due ecosistemi limitrofi che, in quanto “luogo di confine”, presenta una straordinaria biodiversità, complessità e ricchezza, favorendo le trasformazioni più inaspettate e significative.

I progetti presentati esplorano la dimensione naturale alterata delle zone limite tra acqua e terra, mare e costa. Nascono così oggetti che colonizzano, trattengono, filtrano, arrestano il dilavamento, offrono ospitalità agli esseri viventi, riparo, cibo.

Così un dissalatore d’acqua, diventa anche segnale di aggregazione sociale, macro dune e sassi con bioluminescenze un sistema multi-funzione per la convivialità notte-giorno, refrigeratori per cibi e bevande e un erogatore di acqua per animali insieme auspicano il prolungamento delle consuetudini in tali habitat.

La narrazione riflette uno scenario sospeso dove la ceramica avanzata e tradizionale si esprime in oggetti dall’eredità atavica connessa ai luoghi anche attraverso lo studio materico-cromatico site specific di impasti sperimentali a base di sabbia e gres.