La generazione del maggio ’68 venne dilaniata da 247 aggressioni neofasciste e 147 attentati dinamitardi nel solo 1969: era l’alba della strategia della tensione.

Cinquantadue anni fa, l’Italia visse l’equivalente traumatico americano dell’assassinio di Kennedy: la bomba in piazza Fontana. Neanche tre giorni dopo la strage di Stato, era già mediaticamente pronto il colpevole perfetto, ‘il mostro dinamitardo’ da dare in pasto ai pennivendoli e ai benpensanti: il ballerino anarchico Pietro Valpreda.

Insieme ad altri quattro ragazzi romani, tra i 19 e i 25 anni, venne prelevato e schiaffato in

isolamento nel carcere di Regina Coeli.

Rimase in carcere trenta mesi, privo di un regolare processo, vittima di un castello di accuse premeditate, montate a farsa. Dietro le sbarre provarono a seppellirlo vivo e suicidarlo.

Eppure, lui scrisse disperatamente pile di quaderni, registrando tutti i particolari e gli elementi probanti della sua innocenza, per non dimenticare niente. E danzò, per tenere i muscoli e la mente in allenamento.

