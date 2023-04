Dum Dum Republic, il più famoso beach club del Cilento, in Campania, si prepara a spalancare le sue porte in un’esplosione di colori per la grande apertura, l’evento cult di Pasquetta, il “Casatiello Day”. Un evento straordinario, con ilsound tutto internazionale della special guest, direttamente from “Massive Attack” Daddy G, tra i padri spirituali del Bristol Sound e del trip hop, sebbene abbia sempre rifiutato ogni genere di classificazione.

Una leggenda che da oltre tre decenni ha contribuito a plasmare il suono della musica britannica e ora sale in consolle per una live session che si preannuncia già epica nella storia del Dum Dum Republic, che da sempre ha fatto della world music e della ricerca musicale innovativa ed estrema, fuori dai canoni del mainstream, la vis creativa della direzione artistica, che cambia, si trasforma, si evolve, mai uguale a se stesso. Ad accendere la platea, interverrà Dj Delta straordinario cultore musicale, dj performer, tra i più importanti turntablist italiani, party rocker e avido collezionista di vinili.

