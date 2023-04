L’artista e producer multiplatino DIPLO è uscito con “Diplo Presents Thomas Wesley: Chapter 2 — Swamp Savant”,

il nuovo album del suo progetto country in qualità di Thomas Wesley.

Il disco contiene il brano “WASTED” feat. Kodak Black & Koe Wetzel e il nuovo singolo in rotazione radiofonica e già nella Top 60 dell’Airplay “USE ME (BRUTAL HEARTS)” in collaborazione con la cantautrice e attrice DOVE CAMERON e la leggenda vivente del country STURGILL SIMPSON, che si presenta per la prima volta con il nome di Johnny Blue Skies.

Il videoclip ufficiale, visibile al seguente link https://youtu.be/_OX3uUhgusM, vanta la partecipazione straordinaria di SEAN PENN.

Questa la tracklist di “Diplo Presents Thomas Wesley: Chapter 2 — Swamp Savant”:



1. Sad in The Summer feat. Lily Rose

2. Use Me (Brutal Hearts) feat. Dove Cameron & Johnny Blue Skies

3. Rain On My Mind with Paul Cauthen & Sierra Ferrell

4. Never Die feat. Morgan Wade

5. Lonely Long feat. Parker McCollum

6. Wasted feat. Kodak Black & Koe Wetzel

