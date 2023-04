La kermesse tanto attesa torna con 15 serate di musica e cabaret. Si inaugura il 21 giugno con la Festa della Musica e si prosegue fino al 30 luglio, data del party conclusivo

Il Lazzaretto si prepara a tornare con un ricco palinsesto che animerà il chiostro più imponente della città. Tantissime le serate in programma che per il quarto anno coinvolgeranno il pubblico tra risate e musica in una splendida cornice, sotto un cielo stellato.

Il 2023 prevede una novità di rilievo voluta dall’Amministrazione comunale, nell’anno così importante di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura: capienza dello spazio aumentata a 1700 posti seduti in platea, con possibilità di ampliarla fino a 3000 persone in piedi.

In questo anno così significativo un altro tassello si aggiunge a questa grande edizione: RTL 102.5 sarà il media partner ufficiale della manifestazione.

Per ogni serata di spettacolo, ad accogliere il pubblico dalle ore 19, come ogni anno, una nuova area dedicata al ristoro per godersi il prato prima dell’inizio di ogni serata.

Numerosi gli artisti che calcheranno il palco, da Ernia a Madame, passando per Daniele Silvestri, Stefano Bollani e Pat Metheny; non mancheranno le risate con spettacoli irriverenti come “I soliti idioti” e Katia Follesa con Angelo Pisani.

Insomma, anche questa edizione promette grandi emozioni, sorrisi e soprattutto ottima musica.

Biglietti

Il costo dei biglietti variano in base ad ogni spettacolo. L’inaugurazione e il Closing Party saranno a ingresso gratuito.

Tutte le informazioni relative alla biglietteria, orari e funzionamenti saranno consultabili su www.lazzarettobergamo.it a partire dalla giornata di mercoledì 26/04/2023.

