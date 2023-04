“Terra Madre”: l’INNO della TERRA. Un brano per riflettere ed agire interpretato dalla cantautrice ARIANNA

La canzone è un inno ambientale in onore del Pianeta interpretato da Arianna – cantautrice e attrice teatrale— dal titolo ”Terra Madre – per Mother Earth”.

Questo potente brano condivide un messaggio che dovrebbe essere in prima linea nei pensieri dell’umanità ogni giorno. “Terra Madre” è un inno ambientale che cerca di ispirare e risvegliare l’umanità alla realtà del cambiamento climatico, instillando la speranza che possiamo ancora salvare questo bellissimo pianeta che ognuno di noi chiama casa.

Arianna ha creato questa canzone come un appello all’umanità affinché agisca a partire dalla protezione e dal ripristino della natura selvaggia.

Cita: “Come puoi dire ai tuoi figli e ai tuoi nipoti che hai avuto la possibilità di fare qualcosa e non l’hai fatto?”

A sostegno della missione alla base di questa canzone, Arianna donerà tutti i proventi netti all’organizzazione no profit per la conservazione globale RE:WILD, che collabora con partner in quasi 90 paesi per proteggere e ripristinare la biodiversità.

“TERRA MADRE” è stata scritta insieme allo scrittore/regista Leonardo Ricagni a Los Angeles, al musicista/produttore/ compositore Juan Manuel Leguizamon con sede a Los Angeles e alla musicista Michele Fischietti a Milano.

Il video musicale è stato creato pro-bono dall’agenzia creativa di Los Angeles, Migrante, e Re:wild è stato determinante nel fornire riprese dell’ambiente per la produzione.

