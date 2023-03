Mancati soccorsi? Vergognosa strumentalizzazione di chi ha fatto politica

“Io sinceramente ho trovato una strumentalizzazione a dir poco vergognosa, fatta poi da persone che hanno fatto parte di un apparato di forze di ordine e sicurezza, ma soprattutto che hanno fatto politica a tempo pieno, con tre, quattro candidature.

Lo dico sinceramente senza voler aprire nessuna polemica, perché tutto ciò che si poteva e si doveva fare, e questo va riconosciuto agli uomini e donne in divisa, e anche al popolo calabrese abituato ad emigrare, che ha visto i pescatori dare una mano, che ha visto i 27 sindaci preparare i loculi, che ha visto in qualche modo una comunità stringersi rispetto ad una tragedia di questo tipo. Si ricordano altri casi che purtroppo non sono da attribuire a nessun Governo, perché non credo che ci sia chi sta in fila per richiedere l’umanità quando è stata distribuita, e chi stia dall’altra parte”.

Piantedosi ha parlato da padre

“La differenza tra me e Piantedosi è che io non sono mamma e lui è padre. Forse ha pensato in quel momento a cosa avrebbe fatto per i propri figli. Noi rischiamo di vendere un miraggio e poi in mare troviamo la morte. Credo che questo forse sia il senso delle parole di Piantedosi”.

24 Mattino su Radio 24

Altri articoli dietrolaradio su Dietro la Notizia