The Italian Jobs, Federico Buffa incontra Marco Boglione

Federico Buffa porta su Sky la storia italiana di Marco Boglione, fondatore e presidente del gruppo BasicNet, imprenditore vulcanico e rivoluzionario, non a caso appassionato collezionista di pezzi unici, provenienti direttamente dai garage di quelli che la rivoluzione l’hanno fatta davvero, oltreoceano, nella Silicon Valley. Un uomo che col suo lavoro ha cambiato il modo di vestire ma anche vivere lo sport, contribuendo a modificare la percezione degli atleti nell’immaginario collettivo.

Appuntamento domani, giovedì 30 marzo, con “Federico Buffa incontra Marco Boglione. The Italian Jobs” alle 18.55 e alle 22 su Sky Sport Uno, in streaming su Now, disponibile on demand.

