La k-pop star Junny arriva a Milano con un’unica data italiana, organizzata e distribuita da Vivo Concerti, venerdì 31 marzo 2023 alla Santeria Toscana 31.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita online su vivoconcerti.com.

JUNNY è uno dei cantanti k-pop solisti più apprezzati e si è fatto notare per le sue capacità di composizione, scrittura di canzoni ed esecuzione, contando circa 1,3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. L’artista coreano-canadese è noto per aver composto grandi successi per artisti K-pop di fama mondiale come IU, JAY B, diverse sottounità degli NCT e i membri degli EXO SUHO, BAEKHYUN e KAI. I suoi singoli e il suo primo album completo, “blanc”, mettono in risalto il colore versatile di JUNNY come musicista attraverso il suo sound personale intrigante. Non si limita al genere R&B, ma si dedica ad ampliare il suo raggio d’azione, ad esempio lavorando come cantautore nel web drama OST.

