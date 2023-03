«(s)Permaloso», spettaclo di Antonello Taurino, dal 24 Marzo

Antonello Taurino, leccese, attore e cabarettista, porta sul palco del Teatro della Cooperativa di Milano, lo spettacolo da lui scritto ed interpretato «(s)Permaloso», dal 24 marzo al 2 aprile.

Tema toccato con note ironiche sottili, è tabù: l’infertilità maschile.

Immaginate come può sentirsi un uomo, che, nella stessa mattinata, a distanza di poco tempo, riceve due notizie: la prima riguarda delle analisi che ha fatto sulla sua fertilità, cioè la possibilità di avere dei figli; la seconda, invece, lo stato di salute di suo padre, gravemente malato; ecco, in pochi minuti, le certezze relative all’esser padre e all’essere figlio crollano, improvvisamente. Come fosse tutto da riscrivere, da capo, da zero.

Immaginate lo stesso uomo qualche anno dopo, una sera. Tra poco l’uomo incontrerà la donna che frequenta da un po’ di mesi, di cui è innamorato, e che forse, sì, è quella giusta… solo che lei – su questo ha le idee abbastanza chiare – vorrebbe tanto un bambino… Come fare? È il caso che lei sappia? Lui riuscirà a dirglielo?

Nonostante anatemi e buoni propositi, il capitalismo è ancora il motore dell’agire umano sul pianeta (“esisti solo se puoi produrre”). Ma l’infertilità sembra essere, sul piano biologico, proprio la sua negazione: forse è proprio per questo che quella maschile, ancor più di quella femminile, è ancora un tabù.

Ah, perché, non ve l’avevamo detto? Questo è un’ esilarante spettacolo comico non solo sull’infertilità, ma anche sul senso ultimo della paternità.

Info e biglietteria

via privata Hermada 8 – Milano – info e prenotazioni – Tel. 02 6420761

info@teatrodellacooperativa.it – www.teatrodellacooperativa.it

Intero 18 € – riduzioni convenzionati 15 € – under 27 10 € – over 65 9 €

Giovedì biglietto unico 10 €

