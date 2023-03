Selfportrait as Myself: identità e autoritratto in fotografia

Dal 29 marzo al 18 ottobre 2023 ritorna Selfportrait as Myself, la serie di incontri online ideata e condotta da Simona Ghizzoni per esplorare il tema dell’identità e dell’autoritratto in fotografia. Gli incontri web saranno fruibili sui canali social di Fondazione Forma per la Fotografia

Milano, 22 marzo, 2023 – Per lo spirito che anima il progetto, ideato per dar voce a professionisti del settore di diversa estrazione ed età e di confrontarsi tra loro e con il pubblico, FUJIFILM Italia si unisce a Fondazione Forma per la Fotografia in qualità di Brand Partner di Selfportrait as Myself, affiancando Simona Ghizzoni nel ciclo di incontri dedicati al tema dell’identità e dell’autoritratto tramite uno scatto.

