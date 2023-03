Particelle di plastica: 170 milioni galleggiano negli oceani

La bonifica è inutile se la produzione continua al ritmo attuale, in un contesto di rapido aumento dell’inquinamento marino.

Un aumento senza precedenti dell’inquinamento da plastica è stato scoperto dagli scienziati, che hanno calcolato che più di 170 milioni di particelle di plastica galleggiano negli oceani.

Gli scienziati hanno chiesto una riduzione della produzione di plastica, avvertendo che “la pulizia è inutile” se si continua a riversarla nell’ambiente al ritmo attuale.

La ricerca, condotta dal 5 Gyres Institute e pubblicata sulla rivista Plos One, ha valutato le tendenze della plastica negli oceani dal 1979 al 2019. Gli autori hanno rilevato un rapido aumento dell’inquinamento marino da plastica e hanno incolpato l’industria della plastica per non aver riciclato o progettato per la riciclabilità.

Il dottor Marcus Eriksen, cofondatore del 5 Gyres Institute, ha dichiarato: “L’aumento esponenziale delle microplastiche negli oceani del mondo è un forte avvertimento che ci impone di agire subito su scala globale, di smettere di concentrarci sulla pulizia e sul riciclaggio e di inaugurare un’era di responsabilità delle aziende per l’intera vita degli oggetti che producono”.

I ricercatori hanno avvertito che le politiche internazionali sulla plastica sono frammentarie, mancano di specificità e non includono obiettivi misurabili.

Hanno chiesto che la responsabilità delle imprese per la produzione di plastica sia applicata a livello globale, con una legislazione giuridicamente vincolante che affronti l’intero ciclo di vita della plastica, dall’estrazione e dalla produzione fino alla fine del suo ciclo di vita.

Leggi di più di ambiente nel mondo su Dietro La Notizia.