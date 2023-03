La Commissione Giovani Professionisti dell’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta ha organizzato l’evento: «Uno sguardo sulla dermatologia».

L’incontro si è aperto con i saluti del presidente dell’Ordine dei Medici Carlo Manzi. A seguire le relazioni di Paola di Caterino e Davide Fattore. Responsabili Scientifici: Noemi Brignola ed Emanuele Spina.

È stata fornita una «guida pratica» delle più comuni e frequenti patologie di interesse dermatologico, su come riconoscerle e come impostare un approccio terapeutico di base prima di inviare il paziente allo specialista dermatologo. Il corso era rivolto ai non-specialisti, quindi medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale, specializzandi e/o aspiranti tali per rendere più facile l’orientamento nel mare magnum delle possibili alternative diagnostiche in dermatologia.

