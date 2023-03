Ieri mattina, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, si è tenuto un momento di raccoglimento davanti al Monumento a forma di angelo in marmo di Carrara, presente al Campo 87 del Cimitero Maggiore, dove l’assessora ai Servizi civici Gaia Romani, insieme alla Presidente del Muncipio 8, Giulia Pelucchi, ha deposto una corona di fiori, come omaggio e in ricordo delle persone che nella prima ondata della pandemia hanno perso la vita lontane dall’affetto dei propri cari.

“In questo giorno dedicato alla memoria delle vittime dell’epidemia – afferma l’assessora Gaia Romani – non si può fare a meno di fermarsi e rivolgere un commosso pensiero a tutte e tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia del Covid, perdendo un proprio caro o familiare. Questa giornata è nata per ricordare in primis le vittime, ma ci tengo a dedicare un momento di riflessione e di profondo ringraziamento nei confronti, oltre che naturalmente di medici e personale sanitario, anche degli operatori dei servizi cimiteriali, che hanno lavorato con grande dedizione e senso di responsabilità durante i mesi più difficili della pandemia.

Queste persone hanno svolto un lavoro fondamentale per la nostra comunità, garantendo la sepoltura di tutti coloro che hanno perso la vita a causa del virus. Il loro contributo non può essere sottovalutato, perché grazie a loro abbiamo potuto garantire un ultimo e dignitoso saluto alle donne e agli uomini che ci hanno lasciato e che oggi siamo a qui a ricordare”.

Comune di Milano

