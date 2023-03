Nata nel 1947 a Philadelphia e cresciuta a Brooklyn, New York, ha contratto la poliomielite all’età di due anni e ha perso la capacità di camminare.

Non le fu permesso di frequentare la scuola materna, perché la sua sedia a rotelle era considerata un “pericolo d’incendio”, e quando alla fine entrò in una scuola all’età di nove anni, raccontò di essere stata trattata come una “cittadina di seconda classe”.

I suoi genitori hanno lottato per i suoi diritti di bambina e lei ha continuato a studiare logopedia alla Long Island University e ha conseguito un master in salute pubblica alla University of California, Berkeley.

Negli anni ’70 vinse una causa contro il Consiglio d’istruzione di New York e divenne la prima insegnante dello Stato a utilizzare una sedia a rotelle.

La sua lotta per i diritti civili l’ha portata, nel 1977, a organizzare un sit-in di 24 giorni in un edificio federale di San Francisco, evento che ha contribuito a spianare la strada all’Americans with Disabilities Act (ADA) nel 1990.

“La disabilità diventa una tragedia solo quando la società non ci fornisce le cose di cui abbiamo bisogno per condurre la nostra vita, ad esempio opportunità di lavoro o edifici privi di barriere architettoniche”, aveva detto a un giornalista nel 1987.

“Per me non è una tragedia vivere su una sedia a rotelle”.

Heumann ha poi prestato servizio nell’amministrazione Clinton dal 1993 al 2001 come assistente segretario presso l’Ufficio per l’educazione speciale e i servizi di riabilitazione del Dipartimento dell’Istruzione, ed è stata nominata consigliere speciale per i diritti internazionali dei disabili da Barack Obama.

Oltre al suo attivismo pluridecennale, è stata anche coautrice del suo libro di memorie, Being Heumann, e della sua versione per giovani adulti, Rolling Warrior, ed è stata protagonista del documentario candidato all’Oscar, Crip Camp: A Disability Revolution.