Milano, il nuovo spazio di innovazione dedicato alle imprese

Il Comune di Milano cerca un gestore per lo Smart City Lab, il nuovo spazio di innovazione di via Ripamonti 88 dedicato alle imprese e alle tecnologie per la città intelligente e sostenibile: fino al 10 maggio è aperto il bando per la concessione d’uso, a titolo oneroso, dello spazio.

Situato nell’area sud di Milano, a poca distanza dallo Scalo Romana dove sorgerà il nuovo Villaggio olimpico, Smart City Lab ricopre un’area di oltre 4mila metri quadrati, di cui 1.600 di superfici coperte e la restante parte di zone esterne, tra area verde, piazza e parcheggio.

Al suo interno coworking, sale convegni, aule di formazione, uffici per startup e servizi di incubazione e una caffetteria aperta al pubblico. Il tetto-giardino, infine, sarà utilizzato come spazio di socializzazione, condivisione e come area eventi.

L’immobile ha caratteristiche strutturali e tecnologiche all’avanguardia e a basso impatto ambientale, con impianto geotermico di riscaldamento e raffrescamento, impianto fotovoltaico e una vasca per il recupero dell’acqua piovana.

Altri articoli di Attualità su Dietro la Notizia

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook