Cirque du Soleil alza il suo Grand Chapiteau a Tor di Quinto

Cirque du Soleil è finalmente tornato in Italia e ha alzato il suo Grand Chapiteau a Tor di Quinto. Tutto è pronto per ospitare, il 21 marzo, il debutto italiano dello spettacolo “KURIOS – Cabinet of Curiosities”, uno degli show più imponenti della celebre compagnia canadese, prodotto dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti.

Oltre 120 lavoratori hanno contribuito ad innalzare il Grand Chapiteau, costituito per la prima volta in Italia da una tela gialla e blu che, in corrispondenza dei quattro alberi principali, arriva a misurare un’altezza superiore ai 25 metri e dominerà la skyline della capitale fino al 29 aprile.

Intorno al tendone, che è in grado di ospitare circa 2.500 persone, sono stati issati più di 100 pali necessari a completare, entro sei giorni, questo villaggio straordinario dalla superficie di 48.000 metri quadrati.

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook