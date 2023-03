I funzionari messicani hanno trovato più di 340 persone in un rimorchio di un camion abbandonato nello stato di Veracruz, tra cui 103 minori non accompagnati.

I migranti provenivano da Guatemala, Honduras, El Salvador ed Ecuador. Si tratta di una delle più grandi scoperte recenti di bambini migranti in viaggio attraverso il Messico.

Tutti sono apparsi incolumi e il rimorchio era dotato di ventilatori e porte di ventilazione, hanno detto i funzionari.

Non chiara la posizione dell’autista.

In fuga dalla povertà e dalla violenza dell’America centrale, molti migranti privi di documenti finiscono per pagare ingenti somme di denaro ai trafficanti di esseri umani per far loro attraversare il confine con gli Stati Uniti.

L’anno scorso, 53 migranti sono stati trovati morti nel rimorchio di un camion abbandonato nello Stato americano del Texas.

L’Istituto nazionale messicano per le migrazioni (INM) ha dichiarato che domenica notte sono state trovate in totale 343 persone nel veicolo.

Il ritrovamento è avvenuto lungo un percorso comunemente utilizzato per portare i migranti al confine con gli Stati Uniti. I migranti indossavano braccialetti colorati per essere identificati come clienti dei contrabbandieri, hanno detto i funzionari.

I migranti saranno assistiti dai servizi sociali messicani fino a quando non sarà deciso il loro status.

I dati della polizia di frontiera ottenuti a ottobre 2022 mostrano che almeno 853 migranti sono morti nel tentativo di attraversare illegalmente il confine tra Stati Uniti e Messico nei 12 mesi precedenti.

