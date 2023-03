La Rappresentante di Lista annuncia oggi l’uscita di un nuovo episodio discografico che si aggiunge alla sua già importante carriera: verrà pubblicato per Woodworm/Numero Uno–Sony Music Italy il prossimo venerdì 14 aprile LRDL – Live with Orchestra. Una speciale release disponibile in doppio vinile, cd e digitale – da oggi in preorder (https://NumeroUno.bio.to/LRDL) – registrata al Ravenna Festival la scorsa estate, quando la band di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ha portato il suo repertorio dal vivo completamente riarrangiato per l’occasione in versione sinfonica.

Si è trattato di un appuntamento unico nel suo genere, una veste insolita per La Rappresentante di Lista, accompagnata per l’occasione dall’Orchestra Arcangelo Corelli, avvezza alle contaminazioni e diretta dal Maestro Carmelo Emanuele Patti, composer affermato tra etichette internazionali e piattaforme universali (Netflix su tutte).

La tracklist ripercorre parte del vasto repertorio di LRDL, dalle hit Amare e Ciao Ciao, ai pezzi più evocativi come Religiosamente, Paesaggi Stranieri e Questo Corpo, fino a brani più up tempo come V.G.G.G. e Alieno. Per tutti, un deciso cambio di atmosfera rispetto alla versione in studio, attraverso l’arrangiamento di Patti e l’intervento dell’Orchestra Corelli e nuova linfa ed energia nell’elemento tratta dalla dimensione più cara a LRDL, quella live.

