Ancora un prestigioso appuntamento con la cultura dedicato alla narrativa “gialla”. Infatti, martedì 28 marzo – alle 20.45 – nella prestigiosa cornice di Palazzo Ferrero, Salone dello Stemma a Piazzo di Biella Danilo Alberto e il suo editore Ennio Pedrini presentano “Istantanea nell’ombra”: avvincente romanzo giallo che si svolge tra il Canavese e la città della Mole.

Il thriller potrà contare sulla descrizione narrativa del docente Ermanno Mino, dall’editore Ennio Pedrini e dallo stesso scrittore. Da ricordare inoltre che Danilo Alberto è risultato vincitore dello scorso Premio Images, concorso nazionale letterario delle Edizioni Pedrini. Premia un racconto di cui la trama deve svolgersi tra Piemonte e Valle d’Aosta.

L’incontro letterario è organizzato dall’ l’Università Popolare Biellese.

La villa maledetta, i valdesi, l’occitano, mappe e passaggi nascosti, l’antica dimora utilizzata dai tedeschi contro i partigiani, offrono una potente narrazione. L’autore non toglie nulla al mistero inserendolo nel luogo e nei luoghi che sono reali, nel contesto di una ricerca delle cause, e della rimozione dei falsi indizi, in una trama che si sviluppa in un labirinto di tensioni, tra personaggi che guidano la narrazione con improvvisi picchi o cadute nel livello della tensione e del confronto tra un gruppo di amici, che solo in apparenza a volte, appaiono distanti dalla vicenda.

“Istantanea nell’ombra”, un seducente tessuto espressivo collegato al presente da un’epoca passata e realmente esistita, un thriller che lascia col fiato in sospeso fino all’ultima pagina.

Informazioni – edizionipedrini@libero.it o telefonando al 393 9988875.

Edizione Pedrini

