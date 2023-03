Il tour di BIAGIO ANTONACCI si arricchisce di un altro meraviglioso appuntamento estivo: il 10 luglio 2023 al Teatro Greco di Siracusa all’interno di “SIRACUSA STELLE AL TEATRO” in occasione del BIAGIO ANTONACCI ESTATE 2023.

BIAGIO ANTONACCI ESTATE 2023 sarà l’occasione per tutti i fan di cantare insieme al loro amato artista in alcune delle più belle location estive italiane, ripercorrendo, attraverso una scaletta pensata proprio per questi nuovi appuntamenti estivi, i brani che hanno segnato la trentennale carriera di Antonacci e non solo (era il settembre del 1992 quando Antonacci pubblicava “Liberatemi”, il suo primo successo discografico).

Questi gli appuntamenti aggiornati in cui sarà possibile ascoltare BIAGIO ANTONACCI (tour organizzato da Friends & Partners):

4 maggio 2023 PADOVA Kioene Arena

6 maggio 2023 ASSAGO (MI) Mediolanum Forum

11 maggio 2023 MANTOVA Pala Unical

13 maggio 2023 RIMINI Stadium

16 maggio 2023 BARI Palaflorio

17 maggio 2023 BARI Palaflorio

23 maggio 2023 REGGIO CALABRIA Palacalafiore

25 maggio2023 EBOLI (SA) Palasele

27 maggio 2023 LIVORNO Modigliani Forum

30 giugno 2023 FERRARA Ferrara Summer Festival

1 luglio 2023 PARMA Parco Ducale

7 luglio 2023 NICHELINO (TO) Sonic Park Stupinigi

10 luglio 2023 SIRACUSA Teatro Greco – Siracusa Stelle al Teatro NUOVA DATA

13 luglio 2023 MAROSTICA (VI) Marostica Summer Festival

15 luglio 2023 TRIESTE Piazza Unita’ D’italia

18 luglio 2023 LANCIANO (CH) Parco Delle Rose

22 luglio 2023 ALGHERO (SS) Anfiteatro Maria Pia

