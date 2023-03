Lunedì 27 marzo (ore 20:30 – ingresso gratuito – info 3892105991 – teatro@astragali.org) nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce per celebrare la sessantunesima Giornata Mondiale del Teatro, ideata e promossa dall’International Theatre Institute – Unesco, Astràgali Teatro mette in scena “Medea, Desír” scritto e diretto da Fabio Tolledi con Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Matteo Mele, Giovanna Kapodistria.

Prima dello spettacolo sarà letto il Messaggio scritto dall’attrice egiziana Samiha Ayoub. Dal 1962, ogni 27 marzo, nei teatri e nei centri culturali di tutto il mondo, risuona infatti un unico messaggio, affidato a una personalità della cultura mondiale per testimoniare le riflessioni vive sul tema del teatro e della cultura della pace.

Dopo Jean Cocteau e, tra gli altri, Arthur Miller, Laurence Olivier, Jean-Louis Barraul, Peter Brook, Luchino Visconti, Richard Burton, Eugène Ionesco, John Malkovich, Isabelle Huppert, Carlos Celdràn, Shahid Nadeem, Helen Mirren, i Premi Nobel Miguel Angel Asturias, Dario Fo, Pablo Neruda, nel 2023 la scrittura del Messaggio è stata affidata a Samiha Ayoub che, nel corso della sua lunga carriera artistica, ha recitato in circa 170 opere teatrali e ha interpretato molti ruoli nel cinema e in televisione.

Altre iniziative sono previste nei teatri membri del Centro italiano dell’International Theatre Institute – Unesco – Teatro Vascello di Roma, Accademia Amiata Mutamenti di Grosseto, Teatro Arsenale di Milano, Mana Chuma Teatro di Reggio Calabria, Teatro Arsenale di Milano – che dal 2012 ha sede ad Astràgali Teatro a Lecce ed è presieduto da Fabio Tolledi.

LA GIORNATA NAZIONALE DI TEATRO IN CARCERE

Da dieci anni in Italia, il 27 marzo, si celebra anche la Giornata Nazionale di Teatro in Carcere promossa dal Teatro Aenigma all’Università di Urbino, socio membro dell’ITI Italia, e dal Coordinamento Nazionale del Teatro in Carcere, costituito da cinquanta esperienze teatrali diffuse su tutto il territorio italiano, con il sostegno del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Il cartellone delle iniziative, in progress fino al 30 aprile 2023 (tutte le informazioni sul sito www.teatrocarcere.it), comprenderà decine di eventi in tutte le regioni italiane. Un lavoro, quello del Coordinamento nazionale delle esperienze, considerato “buona pratica” dall’ITI che ha ospitato nel suo recente 36° Congresso mondiale a febbraio scorso una significativa lecture sul Teatro in Carcere in Italia e nel Mondo a cura di Vito Minoia, docente in discipline dell’educazione e dello spettacolo a Urbino e Coordinatore del nuovo International Network Theatre in Prison (INTiP – ITI Unesco Partner).

