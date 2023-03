Ashley Madison crea il Discreet Dictionary per i no-monogami

Ashley Madison ha pubblicato il Discreet Dictionary 2023, un glossario completo dei termini più adatti ed utilizzati durante i love affaire e gli incontri non-monogami.

Il glossario di Ashley Madison è stato creato proprio per quelle persone che sono aperte a sperimentare relazioni aperte, come la non-monogamia, dichiarata o meno.

Le nuove parole serviranno a un ampio bacino di persone, da chi pratica abitualmente a relazioni non- monogame, a chi si sta appassionando per le prime volte a queste nuove forme, o semplicemente chi è estremamente interessato a sperimentare un’alternativa alla monogamia.

“Il Discreet Dictionary è stato stilato per fornire a chi pratica la non-monogamia termini nuovi e divertenti che si applicano uno stile di relazione unico”, conferma Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa.

Nel report Next Generation of Non-Monogamy, Ashley Madison ha scoperto che, sebbene la monogamia sia stata lo standard per eccellenza delle relazioni per secoli, la struttura tradizionale delle relazioni di coppia non è adatta a tutti, soprattutto a lungo termine.

Basti pensare che quasi un italiano su cinque oggi preferirebbe una relazione non-monogama2. Per questo motivo, man mano che le relazioni continuano a formarsi, ci si aspetta di vedere un numero sempre maggiore di persone curiose delle meta-relazioni, tanto da salire di livello.

Ed ecco le nuove e più chiare terminologie:

Schedare: quando un individuo mappa e archivia i suoi molteplici partner utilizzando un file Excel

Bi-ghostare: sparire regolarmente nelle relazioni a distanza

Meta-relazioni: intraprendere relazioni sentimentali con più di una persona

Salire di livello: emanciparsi da un livello superiore di non-monogamia

(ad es. passando al matrimonio aperto)

Check di affinità: ricercare una potenziale connessione prima di incontrarsi di persona

Outsourcing: introdurre un partner secondario nella propria vita amorosa

Sampling: sperimentare nuovi kink

Monogamia flessibile: essere a cavallo tra le relazioni monogame e quelle non-monogame

Monogamia curiosa: provare la non-monogamia per la prima volta

Multiplayer: chi cerca esclusivamente rapporti non-monogami

