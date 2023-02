La vita di tutti giorni ci sottopone a pressioni di ogni genere: la routine lavorativa con le sue scadenze e trasferte, prendersi cura della casa e crescere i figli, far fronte agli impegni economici, sono solo alcuni degli elementi che possono contribuire a rendere una vita stressante. A questo si possono aggiungere degli eventi particolarmente difficili della propria vita, dovuti magari ad un lutto di una persona cara, o ad una separazione dovuta alla fine di una relazione.

In queste circostanze è essenziale chiedere aiuto a professionisti del settore, tra cui lo psicologo psicoterapeuta. Milano è il luogo dove si può trovare una persona qualificata e aggiornata disposta ad ascoltare e a fornire l’adeguato supporto per uscire dal proprio problema o sofferenza.

Quando rivolgersi ad uno psicologo o psicoterapeuta a Milano

Fare affidamento ad uno psicologo psicoterapeuta Milano è una buona prassi in qualsiasi condizione: non bisogna infatti rivolgersi ad uno specialista necessariamente nella fase acuta del problema, ma è importante anche la prevenzione, ovvero quando si riscontrano le prime avvisaglie di disagio psicologico e si può evitare che questo diventi invalidante.

In particolare, è opportuno porre l’attenzione ad alcuni di questi segnali:

insonnia e disturbi del sonno : la difficoltà nel prendere sonno, tanto quanto quella di dormire per un numero sufficiente di ore continuative, o svegliarsi troppo presto al mattino possono essere indicatori di un’eccessiva preoccupazione. L’insonnia non solo compromette la qualità del riposo e le performance lavorative del giorno successivo, ma aumenta il livello di stress psicofisico, che rende ancora più complesso affrontare gli impegni avvalendosi delle proprie risorse.

: la difficoltà nel prendere sonno, tanto quanto quella di dormire per un numero sufficiente di ore continuative, o svegliarsi troppo presto al mattino possono essere indicatori di un’eccessiva preoccupazione. L’insonnia non solo compromette la qualità del riposo e le performance lavorative del giorno successivo, ma aumenta il livello di stress psicofisico, che rende ancora più complesso affrontare gli impegni avvalendosi delle proprie risorse. alterazione dell’appetito : in assenza di patologie organiche diagnosticate, l’accumulo di stress può portare ad alcune somatizzazioni. Le più comuni riguardano proprio l’apparato digerente: l’inappetenza o – al contrario – il bisogno di ricorrere all’alimentazione eccessiva, al junk food o all’abuso di alcool.

: in assenza di patologie organiche diagnosticate, l’accumulo di stress può portare ad alcune somatizzazioni. Le più comuni riguardano proprio l’apparato digerente: l’inappetenza o – al contrario – il bisogno di ricorrere all’alimentazione eccessiva, al junk food o all’abuso di alcool. difficoltà a concentrarsi e alterazioni dell’umore: il senso di apatia nelle attività quotidiane, la mancanza di motivazione nello svolgere anche le abituali attività di svago, la chiusura in se stessi e il calo delle performance lavorative possono essere la spia di un periodo eccessivamente stressante dal punto di vista emotivo.

Oltre alla sindrome da burnout lavorativo, gli stati d’ansia o una preoccupazione prolungata nel tempo e mal gestita possono diventare un ostacolo al regolare svolgimento della propria routine.

È opportuno sottolineare come il supporto di uno psicologo psicoterapeuta Milano possa essere efficace anche quando la persona non ha la capacità di riconoscere le cause alla base del disagio, e quando ciò provoca un ulteriore stato di frustrazione emotiva. Per questa ragione, la soluzione indicata è quella di rivolgersi ad un professionista con le competenze adatte per mettere a punto una terapia su misura, in base alle necessità del paziente. A Milano, un punto di riferimento nel mondo della psicologia e della psicoterapia è la Dott.ssa Chiara Venturi.

Chiara Venturi, psicologa psicoterapeuta a Milano ti aiuta a riprendere in mano la tua vita

La Dott.ssa Chiara Venturi, psicologa, psicoterapeuta psicoanalitica e consulente di coppia, lavora a Milano e online. In base ai bisogni del paziente mette a punto la proposta di trattamento più adatta a superare lo stato di difficoltà nel quale si trova la persona, attraverso due approcci: da una parte quello psicoanalitico che permette di comprendere le origini che stanno alla base della sofferenza, e dall’altra l’EMDR, metodo psicoterapeutico che consente di lavorare ancora più a fondo sulle cause e sulla risoluzione del problema.

