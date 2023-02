Pallanuoto maschile: “LEN Champions League 2022/2023”

Su Sky appuntamento con la pallanuoto maschile e con i match della LEN Champions League 2022/2023, la più importante competizione per club a livello europeo.

Su Sky e in streaming su NOW le partite in casa e in trasferta delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi, la Pro Recco, detentrice del trofeo e inserita nel Gruppo A, e l’AN Brescia, inserita nel Gruppo B.

Tra domani, martedì 28 febbraio, e mercoledì 1° marzo si giocano le partite della nona giornata della Regular Season, le stesse del turno precedente, ma a campi invertiti.

Altri articoli di Sport su Dietro la Notizia

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook