Fondazione Operation Smile Italia ETS annuncia la sigla del protocollo d’intesa con l’ASST Santi Paolo e Carlo, grazie al quale l’Italia avrà un Centro di Cura per le malformazioni del volto, l’unico in Europa, che si aggiunge ai 35 centri di cura già presenti in altri 20 Paesi del mondo. Quello di Milano diviene anche polo di formazione per medici e operatori volontari di Operation Smile nei Paesi a basso e medio reddito, nonché polo di ricerca scientifica in materia di nuove tecnologie, protocolli chirurgici e percorsi terapeutici nell’ambito delle malformazioni cranio-maxillo-facciali.

Il Centro ha come Responsabili la dott.ssa Costanza Meazzini, Coordinatore Scientifico, il dott. Luca Autelitano, Coordinatore Clinico e la dott.ssa Angela Rezzonico, Coordinatore della logopedia.

