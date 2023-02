Madame presenta a Sanremo 2023 “Il bene nel male” (Sugar), scritto e composto da Madame e composto da Nicolas Biasin (in arte Bias) e Iacopo Sinigaglia (in arte BRAIL), che hanno prodotto il brano, la cui additional production è di Shablo e Luca Faraone.

Il bene nel male

“Il bene nel male” racconta il dialogo tra una prostituta ed un cliente, tra i quali nasce un amore per cui lei prova rimpianto e lui rimorso. Madame si immedesima nella “puttana”, facendo un ragionamento profondo da cui trae una morale: puoi prendere ciò che di buono ti arriva da qualsiasi parte, puoi trovare il bene anche nel male. Il brano eleva la prostituta dalla sua rappresentazione convenzionale, restituendole una dignità inaspettata.

Questa metafora ci restituisce la volontà dell’artista di indagare in profondità l’animo umano e la certezza di trovare sempre qualcosa di prezioso tra le persone dimenticate dalla società: la storia della “puttana” è infatti frutto di un incontro reale tra Madame ed una ragazza che vive di questo.

“Nel mio brevissimo arco di vita – scrive Madame – ho ricevuto più risposte alle grandi domande dai semplici, da chi non ha niente da perdere. Fin da bambina sono sempre uscita di casa per andare dalle persone ignorate, sono loro la mia fonte di ispirazione”. Un fil rouge che ritroveremonel suo nuovo progetto discografico, in uscita in primavera, dove ignorati e dimenticati troveranno voce.

Via del Campo

“Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior”, cantava così Fabrizio De André in “Via del Campo”. Ed è proprio “Via del Campo” la canzone che Madame presenterà nella serata dedicata alle cover, insieme al cantautore urban genovese Izi.

Riferendosi in prima persona a Fabrizio De André, nell’anniversario della sua morte, Madame ha scritto sui suoi canali social: “La tua magia sta nel prestare la tua voce, il tuo genio, le tue parole e le tue musiche a persone di tutto il mondo che la voce non l’hanno avuta. Dalla parte degli ignorati, degli ultimi, di quelli di cui ho sempre fatto parte e sempre ne farò”.

Madame torna dal vivo a partire dal mese di luglio, nelle principali location all’aperto d’Italia. Queste le prime date prodotte da Friends & Partners e Vivo Concerti, in collaborazione con Big Picture Management e Sugar.

