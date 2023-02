Aristotele affermava che ci sono tre tipi di amicizia: per vantaggio, per piacere e per virtù. Quest’ultima è “l’amicizia perfetta, quella degli uomini per bene e simili per virtù, perché essi si augurano il bene allo stesso modo”. I primi due tipi di amicizia sono occasionali e destinati a durare poco, il terzo invece è eterno ed è uno dei beni più importanti a cui può aspirare l’uomo.

Alberto, Piero, Mattia e Damiano

La relazione che lega Alberto, Piero, Mattia e Damiano appartiene all’ultimo genere: non appena uno di loro si trova in difficoltà, gli altri sono pronti a soccorrerlo e prestargli il proprio aiuto. Sebbene l’amicizia tra loro sia ben salda, non si può dire lo stesso della loro vita sentimentale.

Damiano è un facoltoso commerciante xenofobo, che tuttavia non fa distinzioni quando si tratta di donne (è d’altra parte uscito di recente da un matrimonio con una svedese); Piero è un azzimato signore con il vizio del divorzio, che ha lasciato già due appartamenti alle sue ex-mogli; Mattia è un sincero giovane balbuziente che lavora per Alberto, ed anche lui si è da poco separato dalla compagna; Alberto infine è un garbato libraio, appena messo alla porta da sua moglie, sicché gli amici lo stanno aiutando con il trasloco.

Claudia

Nel trambusto del seminterrato dove si sta trasferendo Alberto, sarà l’avvenente vicina di casa Claudia a portare ordine, affascinando i quattro amici. Da apparente sconosciuta, la giovane psicologa si scoprirà invero essere la nuova fiamma di Piero, che non voleva svelare la relazione agli amici per timore che lo giudicassero, essendo Claudia già sposata. E ne avrebbero avuto ben donde.

Claudia infatti non si mostrerà fedele nemmeno nei confronti di Piero, iniziando una storia con Alberto e frequentandosi nel frattempo anche con Mattia. La realtà è che Claudia non è sposata e non è invaghita di nessuno di loro. Claudia non è neanche una psicologa. Claudia è una cortigiana, intrattiene relazioni per mestiere. Così come apparsa, la giovane presto svanirà, partendo verso l’America del Sud per continuare a coltivare la sua passione per il tango.

Il suo addio non lascia però alcuna amarezza nei quattro amici, ma la dolcezza di aver riscoperto l’amore per l’universo femminile, che la separazione dalle loro mogli gli aveva fatto dimenticare.

Commedia divertente, ricca di sorprese e riflessioni sulla nostra vita quotidiana, sull’amore e sull’amicizia.

INFORMAZIONI

Venerdì 3 – sabato 4 marzo – ore 21.00

UOMINI SEPARATI

di Rosario Galli

con Giulio Liberati, Mauro Stante, AliceMari, Sergio Rosa Cardinale, Niko Ferrucci.

Regia di Tony Skandall, aiuto regia Valentina Falco

“L’Amicizia non è altro che una forma d’amore”

Biglietto unico 15 euro

Informazioni e prenotazioni al numero 3472211204, rivoliateatro@libero.it

FB: Gruppo Teatro Rivoli

Altre articoli di teatro su Dietro La Notizia