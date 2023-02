Settimana ricca di appuntamenti quella che le Balene stanno preparando al Land’ho Bistrot di Rosignano Solvay.

Una settimana all’insegna della bella musica e dello stare insieme due gli appuntamenti: per I giovedì della balena “Gregari in Musica” un evento dedicato a quei professionisti che in campo musicale e artistico, sono “apripista” di generi e correnti, musicisti che accompagnano i cosiddetti big, i grandi turnisti di artisti come i Simply Minds, Bobo Rondelli, Linton Kwesi Johnson, Tullio de Piscopo.

Giovedì 16 febbraio

Protagonisti giovedì 16 febbraio ore 21,30 Leandro Bartorelli e Fabio Marchiori, con Emanuele Bernardeschi e Luca Forni Sientmamò che ripercorreranno le esperienze da turnisti con i tanti big per cui hanno lavorato interpretando i loro brani insieme l’ironico cantautore toscano Giacomo Rosetti noto per il suo canale YouTube: “Canzoni dal Bosco”. Ma i protagonisti della serata potrebbero non essere finiti perché ai giovedì della balena le sorprese non mancano.

“Ospitare Giacomo al Giovedì della Balena è davvero un’emozione, – dichiara Luca Forni dell’organizzazione – rappresenta proprio quel pensiero che è alla base della nascita del Canto della Balena. Giacomo nel messaggio di benvenuto al suo canale YouTube dice: «ci saranno persone a cui non basta mai» cioè persone che non seguono logiche di mercato o mode, ma che hanno bisogno di contenuti, originalità e soprattutto ‘onestà intellettuale e artistica’. Ecco le Balene si sono poste la stessa domanda e la risposta quindi è: sì Giacomo, c’è gente come te! Ed è un onore diffondere e condividere il tuo e il nostro Canto“.

Domenica 19 febbraio

Mentre domenica 19 febbraio ore 18,30 per Le Balene in Jazz #ilcantodipinto sempre al Land’ho Bistrot sarà la volta del meraviglioso trio swing formato da Daniele Picchi alla batteria, Matteo Anelli al contrabbasso il giovane e stimato cantante e chitarrista, Mattia Donati con i quadri di Claudio Calvetti esposti, sia al Land’ho che alla Galleria d’Arte in Villa.

“Mattia Donati è un giovane e promettente chitarrista e cantante jazz una voce d’angelo della costa ovest – dichiara Luca Marianini co-direttore artistico delle rassegne jazz della Balena, affermato e stimato trombettista – siamo molto felici per la sua preziosa adesione al nostro progetto”.

Tutte le settimane

I giovedì della balena, format in cui si alternano ospiti musicali, cabarettisti e performer accompagnati da una prestigiosa Resident Band con cui danno vita a uno show fatto di Musica Gag e Improvvisazioni.

Le balene in Jazz #ilcantodipinto, nuovo ‘format’ dedicato al jazz e alla pittura, in cui grandi nomi del panorama jazzistico ‘danno vita’ ai soggetti delle opere di Claudio Calvetti, il noto ‘pittore dei jazz’.

Land’ho Bistrot Via Agostino Straulino, 1, 57016 Rosignano Marittimo LI

0586 769227

