COMO IN SALUTE – Rassegna di incontri per il pubblico guidati da medici specialisti, medici di famiglia, personale sanitario, ospiti e scrittori su argomenti di medicina generale e specialistica e su argomenti di attualità scientifica e sociale.

Il ciclo è organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Como con il Comune di Como – Musei Civici e la collaborazione della Associazione culturale Parolario.

Gli appuntamenti dal 22 febbraio al 22 novembre

Sedici gli appuntamenti – dal 22 febbraio al 22 novembre – della durata di due ore circa – due volte al mese – di informazione sanitaria e scientifica, proposti in chiave divulgativa e inerenti il benessere, gli stili di vita, le più frequenti problematiche relative alla salute, l’approccio ad alcuni temi di attualità sociale come il bullismo e la violenza sulle donne.

L’intento dell’iniziativa è quella di offrire ai cittadini la possibilità di confronto con professionisti assolutamente qualificati e affidabili su vari argomenti legati al raggiungimento e al mantenimento della buona salute fisica e psichica con una visione a tutto campo.

“Abbiamo ritenuto assolutamente necessario riprendere gli incontri dopo la pandemia proprio per dare l’opportunità ai cittadini di informarsi in modo corretto e difendersi dalle fake news che, oltre a diffondere false informazioni scientifiche, mettono a rischio la salute stessa del singolo e della comunità. – Afferma Gianluigi Spata Presidente dell’Ordine dei Medici di Como – Per questo motivo, per dare maggior peso culturale e divulgativo agli incontri, abbiamo voluto accanto a noi il Comune di Como, sempre sensibile ai temi della sanità e l’associazione culturale Parolario, che da oltre venti anni regala ai cittadini incontri culturali e scientifici di qualità.”

“La scelta di svolgere la rassegna presso la Pinacoteca civica non è casuale, ma ben si inserisce all’interno dell’ormai comprovato legame esistente tra arte-cultura e benessere e il miglioramento della qualità della vita che da esse deriva.- Commenta Enrico Colombo Assessore alla Cultura del Comune di Como-. Ringraziamo dunque l’Ordine dei Medici per l’opportunità offerta di divulgazione e informazione alla portata dei cittadini.”

Mercoledì 1 marzo: le malattie rare in pediatria

Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 1 marzo alle 17, in Pinacoteca di Como. il tema sarà sulle malattie rare in pediatria.

Testimonianza di un genitore con figlio colpito da malattia rara, a seguire l’intervento del dr. Angelo Selicorni (Primario di Pediatra Ospedale S. Anna) proseguirà con l’intervento di Sonia D’Ambrosio, genitore e segretaria della Associazione italiana Sindrome di Kabuki

Chiuderà l’incontro la dr.ssa Milena Mariani (Genetista, Pediatria Ospedale S.Anna)

Modererà l’incontro il dr. Massimo Branca.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Info: www.omceoco.it

