Dopo il suo primo romanzo “Tutto è scritto” pubblicato nel 2018, lo scrittore parmense Simone Ruggerini torna in libreria con “L’Uomo nei Sogni”, edito da Viola Editrice per la collana Psyco.

La vita di Tommaso, purtroppo, non procede come lui avrebbe voluto: diversi sono i dolori che si insinuano nel suo cuore e che rischiano di spezzarlo. Quando però decide di mettere in atto un gesto disperato, un incontro misterioso cambia tutto e fa da punto di partenza a uno stravolgimento della sua esistenza, dove realtà e sogno iniziano a fondersi e confondersi: la conoscenza della sfuggente Maria Chiara e del giovane Simmi, la minaccia dei cosiddetti Guardiani, l’esplorazione di un albergo in continuo cambiamento, tutto condurrà Tommaso ad un pericoloso viaggio all’interno di sé stesso.

“Questo romanzo – ha spiegato l’autore – è nato in un periodo complesso, denso di sofferenza, della mia vita e ha avuto il grande scopo di aiutarmi nell’elaborare tanti, piccoli, grandi fantasmi interiori che mi accompagnano quotidianamente, nella speranza che chi lo legga possa trarne un altrettanto beneficio, oltre che rimanere affascinato dal viaggio del protagonista, Tommaso, dentro di sé e attraverso i suoi tanti sogni/emozioni”.

Pagine dense, che conducono il personaggio principale e il lettore in un viaggio interiore fino alle sue profondità più oscure, pregne di una verità per cui nulla sarà più come prima.

BIOGRAFIA

Simone Ruggerini nasce a Parma il 15 Marzo 1982; lì passa la sua vita, fino a quando decide di proseguire gli studi a Padova, dove nel 2011 si laurea in Psicologia.

Nel 2014 prende il via la sua professione di psicologo libero professionista e di istruttore di meditazione, mentre nel 2017 apre un suo studio privato come psicoterapeuta.

Durante gli anni di studio, sviluppa le sue passioni legate alla musica (compone musica da pianoforte e fa parte di un gruppo musicale rock parmigiano, i Domina Noctis) e alla scrittura (nel 2015 partecipa ad un concorso di racconti horror brevi, Parma Rosso Sangue, che vince con il racconto “Tempo di bilanci”).

Nel 2018, esce il suo primo romanzo, “Tutto è scritto”; “L’Uomo nei Sogni” è invece la sua seconda opera, del 2022.

Viola Editrice

Altri articoli di libri su Dietro la Notizia