Grande raduno di Poeti all’isola di Stromboli

La bellezza dell’Isola di Stromboli farà da cornice al primo Concorso Internazionale di Poesia Inedita, manifestazione ideata e realizzata dal poeta editore Giuseppe Aletti, titolare della omonima casa editrice che ha sede a Villanova di Guidonia (Roma).

Un mix suggestivo di natura e cultura, in un luogo, una vera isola magica, in cui è facile ricercare nuove ispirazioni. Ne è convinto anche il maestro Aletti, che afferma: «Stromboli è un luogo sospeso nel tempo, dove hai il privilegio dell’immersione completa nella natura, che dà un senso più vero al nostro arco vitale. E’ un luogo che tutti i poeti dovrebbero vivere almeno una volta nella vita».

I partecipanti al “Concorso Internazionale di Poesia Inedita Isola di Stromboli” dovranno inviare da una a tre poesie inedite entro il 3 aprile 2023 (farà fede il timbro postale della data di partenza).

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Si possono inviare anche poesie in vernacolo. Per gli autori minorenni è prevista l’apposita sezione “I Germogli – Autori in divenire“. La cerimonia di premiazione si terrà in un fine settimana del mese di giugno 2023, nel corso di una manifestazione alla presenza dei presidenti di Giuria: Giuseppe Aletti e Hafez Haidar.

Anche la scelta dei premi richiama bellezza, attenzione alla cultura e alla promozione turistica. Al vincitore assoluto andranno 500 euro per visitare, in un fine settimana, l’Isola di Stromboli: il viaggio comprenderà anche un giro in barca per fare il giro dell’isola e vedere la Sciara del Fuoco.

Altri riconoscimenti saranno: una pubblicazione monografica gratuita con introduzione critica a cura di una grande firma a scelta tra Giuseppe Aletti, Alessandro Quasimodo, Hafez Haidar, Francesco Gazzè, Alfredo R. Mogol, Cosimo Damiano Damato.

Addetto stampa personale che seguirà l’autore per due anni, con quindici articoli garantiti sulla stampa nazionale e locale, soprattutto della città di appartenenza.

Un format televisivo di 22 minuti in cui saranno intervistati da Alessandro Quasimodo o Hafez Haidar. Un audiolibro nella Collana Le Perle – Edizione Quasimodo, che permetterà di far ascoltare le poesie dalla voce di Alessandro Quasimodo.

Il videocorso di scrittura poetica “La Nuova Era della Poesia”, ideato e condotto da Giuseppe Aletti, da trent’anni dedito alla scrittura poetica, alla divulgazione e formazione della scritta parola e del verso in particolare.

Riconoscimenti per i primi dieci classificati saranno di grandezza diversa, in relazione al posizionamento nella classifica definitiva.

Un appuntamento esclusivo che riuscirà a conciliare l’arte della poesia con il mistero della bellezza di Stromboli, la più sorprendente tra le isole dell’arcipelago delle Eolie, con i suoi panorami, le spiagge di sabbia nera, grotte e insenature. P

erché si sa… il bello genera bello e lo sanno bene scrittori, artisti e poeti ispirati dalla natura che gli parla.

Per maggiori informazioni e dettagli: https://rivistaorizzonti.net/concorso-di-poesia-inedita-isola-di-stromboli

