M’Illumino d’Inverno Sorrento il 7 gennaio ore 21:00 Teatro Tasso

SORRENTO COMEDY NIGHT – stand up

STEFANO RAPONE

Stefano Rapone è uno stand up comedian italiano. Collabora come autore con il Trio Medusa. Ha partecipato ai programmi TV Battute su Rai 2, Mai DireTalk con la Gialappa’s Band su Italia1.

Si distingue per una comicità monotono che si scontra invece con la violenza delle critiche che il comico rivolge verso se stesso e verso il mondo. Scrive e disegna fumetti All’attivo due spettacoli di stand up comedy.

VELIA LALLI

Nel 2010 approda al gruppo di rivoluzione comica “Satiriasi”, diventando la prima stand up comedian donna italiana. Il palco e la scrittura diventano il suo habitat naturale.

Seguono i tour di club e teatri in tutta Italia e la partecipazioni a diversi programmi TV: 5 edizioni di “Stand up comedy” su Comedy Central, 2 stagioni di “Sbandati” su Rai2, “Le parole della settimana” di Massimo Gramellini su Rai3, diverse ospitate a Radio1, Radio2 e di frequente a “Tv Talk” su Rai3. Ha collaborato con Audible come coautrice e protagonista del podcast GURU (Guida Umoristica alle Relazioni Umane)

VINCENZO COMUNALE

Napoletano classe ’96, Vincenzo Comunale è tra i più giovani comici d'Italia. Ha vinto diversi premi nazionali (tra cui il “Premio Massimo Troisi” ed il “Premio Charlot”) ed ha partecipato a trasmissioni televisive come “Zelig” (in prima serata su canale 5), “Battute?” (in seconda serata su Rai 2) e diversi format su Comedy Central (canale 128 di Sky).

Col suo ultimo spettacolo di stand up comedy è andato in scena in alcune delle

principali città italiane (Roma, Napoli, Milano, Torino, Palermo, ecc).

FRANCESCA ESPOSITO

Classe 1990, campana, trapiantata a Roma , racconta nei suoi pezzi, con ironia e la cifra comica un po’ naif della comicità napoletana, il precariato, la politica sociale, il disagio dei trentenni e le complicazioni di una grande città. La gravidanza e la maternità inaspettata è protagonista del suo ultimo spettacolo. Nei suoi testi non manca la scuola, prendendo spunto dalla sua quotidianità di insegnante di latino nei licei.

ADRIANO SACCHETTINI

Giovane realtà della stand up napoletana. Ha mosso i primi passi al Sancarluccio dove ha frequentato i corsi del “Pensa Comico” diretti da Eduardo Cocciardo. Dal 2019 in collaborazione con Vincenzo Comunale ha fondato la Allert Comedy, un progetto di sperimentazione per nuovi comici.

