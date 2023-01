“Rivoglio i Matia, con Antonella Ruggiero” di Dario Zizzo è un romanzo in forma di lettera scritta, il trenta aprile del 2019, dal protagonista, il quarantottenne Agilulfo, aspirante scrittore, ad Arianna da cui è stato lasciato; in questa il personaggio principale compie un viaggio a ritroso nel tempo, con una lunga sosta negli anni Ottanta, quando al liceo simula una febbre che lo tiene lontano da scuola, spia della sua natura inconcludente che non cambierà neanche da adulto, quando, dopo aver rivisto la casa decadente e disabitata di una vecchia compagna di scuola, una volta da lui frequentata, si convincerà dell’impossibilità del suo sogno di recuperare il passato.

Lui vive a Terrasicca, immaginario paese della Sicilia, ma chi è realmente Agilulfo, ed Enzo? l’amico che, prima di trasferirsi lì, lo va a trovare di notte.

Il romanzo si rivolge a tutti, specialmente a chi ha vissuto gli Ottanta, ma anche a chi ne ha solo sentito parlare, per conoscere quegli anni: “Se dovessi definire quegli anni, gli Ottanta, direi che furono anni colorati come Boy George, come gli Swatch, psichedelici, di luci psichedeliche, furono una selva di flash sparati contro gli occhi, forse delle monete d’oro false brave a trarci in inganno…” Il lettore troverà personaggi sconosciuti, anche carichi di valore simbolico, e altri famosi come il campione di “Superflash” Roby Rosi, Giulio Regeni, Alfredino Rampi, Lilli Carati, Bettino Craxi e Freak Antoni, che lui incontra in una situazione singolare.

