Si avvia al termine la terza stagione del programma di approfondimento musicale che propone 12 puntate monografiche per altrettanti concerti dedicati al pubblico televisivo.

Rancore è il protagonista della nuova puntata di Indie Jungle, ultimo appuntamento di questa stagione, che andrà in onda sabato 14 gennaio alle ore 20.10 su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e sarà disponibile in streaming su NOW e on demand.

Dopo la duplice esperienza al Festival di Sanremo, dapprima nel 2019 al fianco di Daniele Silvestri come co-autore del pluripremiato brano “Argento vivo”, e successivamente nel 2020 con la sua “Eden”, che gli è valsa la vittoria del premio Sergio Bardotti per il miglior testo, Rancore è tornato nel 2022 con l’album “Xenoverso”, il nuovo manifesto del rapper romano, che concepisce un viaggio incredibile tra le dimensioni, sfidando i concetti di spazio e tempo, realtà e finzione.

In attesa dell’ultima puntata che vede protagonista Rancore, è disponibile per tutta la settimana in streaming gratuito per tutti su https://arte.sky.it/ la puntata precedente di Indie Jungle dedicata a Dutch Nazari.