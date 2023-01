Oggi su Rai1, alle 17.20, con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”, il programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Gli ospiti della prima puntata dell’anno saranno: Matilde Gioli, attrice e conduttrice di talento, una carriera con un successo dietro l’altro, dagli inizi con “Il Capitale Umano” di Paolo Virzì, fino alla serie che ha conquistato tutti, “Doc – Nelle tue mani”, Lino Guanciale e Gabriella Pession, protagonisti dell’attesissima terza stagione de “La Porta Rossa”, che, dopo l’ottimo riscontro delle prime due stagioni, torna su Rai2 dall’11 gennaio, Giovanni Scifoni, attore impegnato a teatro, al cinema e in tv – anche lui volto di “Doc – Nelle tue mani” – pronto a raccontarsi e far divertire il pubblico, Simon & the Stars, l’astro blogger che con il suo ultimo libro “Oroscopo 2023 – Il giro dell’anno in 12 tappe”, svela i segreti dello zodiaco per il nuovo anno.

Da Noi… a Ruota Libera

