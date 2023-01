La nuova Vallefoglia corsara a Cuneo, Milano vince a Pinerolo

Un’insolita domenica con solamente due partite in programma chiude la prima giornata di ritorno del Campionato di Serie A1.

Due vittorie esterne: a Pinerolo, Milano non si fa sorprendere e archivia la pratica in tre set, mentre a Cuneo, la battaglia in cinque set tra le gatte e Vallefoglia sorride alle urbinati, che effettuano il sorpasso in classifica.

La Vero Volley Milano rispetta i pronostici e porta a casa tre punti dal campo della Wash4Green Pinerolo.

Nonostante il risultato parli di un netto 3-0, Zago e compagne hanno disputato una buona partita contro un avversario di assoluto livello.

Assente, nella metà campo ospite, Myriam Sylla per infortunio. Gaspari opta per un leggero turnover in vista della trasferta di CEV Champions League e schiera quindi Camera in cabina di regia, Stysiak opposto, la diagonale Davyskiba-Larson, al centro Candi e Rettke e Negretti libero.

Marchiaro risponde con Akrari-Gray al centro, Prandi palleggio opposta a Zago, Ungureanu e Grajber in banda, Moro libero.

Altri articoli di Pallavolo su Dietro la Notizia