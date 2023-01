Come Mai, il nuovo singolo di Vinz, conquista le playlist NEW MUSIC FRIDAY, SCUOLA INDIE e CALEIDO di Spotify.

Come Mai è un brano interpretato da Vinz, nel quale viene raccontato un periodo buio dell’autore, in cui sogno e realtà sembrano scontrarsi costantemente, generando un profondo senso di disorientamento e distaccamento dal mondo circostante.

“Spesso, le aspettative che gli altri hanno su di noi, ci fanno chiudere in una bolla di pensieri, distruttiva per noi stessi”

Come Mai – prodotta da Cosmophonix Artist Development e dal producer Max Kleinshmidt con mix e master di Luca Bottoli, testo di Domenico Iavarone e distribuita da Virgin/Universal – è una canzone dal sapore urban pop, dalle sonorità etniche e un ritornello incalzante che ben si incastra con le strofe: pezzi di vita che trasudano tutto il malessere dell’autore che lotta per scacciare “questi mostri che gridano”, con annessi déjà vu che lo distraggono dal perenne tentativo di ritrovare sé stesso in un mondo che, probabilmente, non gli appartiene.

Spotify

