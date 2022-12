Uomo precipita dall’edificio di Times Square a New York

Un uomo non identificato è precipitato sabato mattina da un edificio di edilizia popolare di Times Square, New York secondo quanto riferito dalle autorità.

L’uomo è stato dichiarato morto sulla scena dopo l’incidente avvenuto alle 7 del mattino sulla 43a strada vicino all’8a Avenue, ha dichiarato il FDNY.

L’ex hotel The Times Square, con 652 unità, aperto nel 1991, “combina alloggi permanenti a prezzi accessibili e servizi di supporto in loco per adulti a basso reddito ed ex senzatetto, persone con gravi malattie mentali e persone che vivono con l’HIV/AIDS”,

secondo il sito web dell’organizzazione no-profit Breaking Ground.

Due fattorini dell’hotel Westin, dall’altra parte della strada, hanno detto che la polizia di New York ha chiuso l’isolato mentre indagava.

Hanno detto che la vittima era un uomo, ma non l’hanno visto saltare o cadere.

