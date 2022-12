M artedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre lo Spirit de Milan rimarrà chiuso.

Prossimi appuntamenti:

Venerdì 16 dicembre

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con DANCE ANGELS: trio al femminile con un repertorio interamente improntato sulla Dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni ‘70 e ’80, il tutto accompagnato dalle bellissime coreografie di 3 fantastiche front women. A seguire Dj Set con MarianoRanoDj.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2022), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2022), 7€ per chi viene a cena.

Sabato 17 dicembre

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con BLIND RATS: gruppo musicale che vuole trarre ispirazione dai grandi gruppi vocali degli anni ‘30 e ’40, come i Mills Brothers o i nostrani Quartetto Cetra, e il loro intento principale è quello di riportare sul palco le armonie vocali e le sonorità che via via sono sparite nel tempo. A seguire Swing Dj set con Fish.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2022).

Domenica 18 dicembre

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB.

Alle 22.00 – concerto di SMALL CHANGES: quattro musicisti legati da una profonda stima reciproca e dal desiderio di creare musica viva, vibrante e profonda, che in questo appuntamento prenatalizio proporranno brani della grande canzone americana, da Duke Ellington fino a Ray Charles.

Lo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), il locale meneghino dal gusto vintage, si colora di rosso e oro per prepararsi alle festività natalizie!

È partito il conto alla rovescia per NEW YEAR’S EVE 2023 – GRAN GALÀ, la festa più swing dell’anno per salutare il 2022 e festeggiare l’arrivo del 2023!

Si inizia alle 20.30 con un brindisi di benvenuto per poi cenar e ballare lindy hop, shag e balboa fino all’alba, con la musica dal vivo della Monday Orchestra, una delle big band più amate, e dei Jumping Jive.

Nel foyer, dopo la mezzanotte, ci sarà la musica anni ’70 e ’80 che caratterizza i ritmi di Bandiera Gialla.

Per chi non cena, invece, lo spettacolo inizia alle 23.00 e a mezzanotte e d’obbligo spumante, cotechino e lenticchie.

L’abbigliamento in stile Grande Gatsby è molto gradito!

Biglietto di ingresso e cena 150 € (140 € per i soci Spirit de Milan Aps 2022). Biglietto di ingresso allo swing party entro le ore 01.30: 70 € con consumazione (60 € per i soci Spirit de Milan Aps 2022). Biglietto di ingresso dopo le ore 01.30: 45 € con consumazione (40 € per i soci Spirit de Milan Aps 2022).

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

