A una settimana dall’uscita del suo primo album di inediti “RAVE, ECLISSI”, Tananai raggiunge il tutto esaurito per la data del 18 maggio 2023 al Fabrique di Milano e annuncia lo spostamento di venue con il suo primo concerto in un palazzetto: il cantautore si esibirà lunedì 8 maggio 2023 al Mediolanum Forum di Milano.

Dopo il successo della tournée sold out 2022 nei club, Tananai, tra gli artisti rivelazione dell’ultimo anno, in occasione del tour già annunciato RAVE, ECLISSI LIVE 2023 è pronto a esibirsi nuovamente di fronte al pubblico della sua città natale, Milano, con un importante cambio di location (appuntamento precedentemente previsto il 18 maggio 2023 al Fabrique – sold out).

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data e venue.

I biglietti per il live al Mediolanum Forum sono in prevendita dalle ore 18:00 di ieri 2 dicembre su Ticketone e nei punti vendita abituali

Prodotto da Friends and Partners, il tour sarà occasione per Tananai di suonare finalmente live i brani contenuti in “RAVE, ECLISSI”, album disponibile su tutte le piattaforme digitali, in streaming e in formato fisico nei negozi, dal 25 novembre 2022.

A partire da venerdì 5 maggio 2023, l’artista calcherà il palco della Casa della Musica di Napoli, per poi proseguire all’Atlantico Live di Roma sabato 6 maggio, emozionare il proprio pubblico al Mediolanum Forum di Milano lunedì 8 maggio, continuando mercoledì 10 maggio al Tuscany Hall di Firenze, fino all’ultimo appuntamento a Padova, sabato 13 maggio al Gran Teatro Geox.

Per ulteriori informazioni: https://www.friendsandpartners.it/in-tour/tananai-rave-eclissi-live-2023

