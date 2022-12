Issei Sagawa, cannibale giapponese libero, muore a 73 anni

Issei Sagawa, l’assassino giapponese noto come il “cannibale di Kobe” che uccise e mangiò uno studente olandese senza mai essere incarcerato, è morto all’età di 73 anni.

Sagawa è morto di polmonite e il funerale è stato celebrato solo dai parenti, senza alcuna cerimonia pubblica, come hanno dichiarato il fratello minore e un amico.

Nel 1981, Sagawa stava studiando a Parigi quando invitò a casa sua la studentessa olandese Renee Hartevelt. Le sparò al collo, la violentò e consumò parti del suo corpo nel corso di tre giorni.

Sagawa tentò poi di disfarsi dei suoi resti nel parco del Bois de Boulogne e fu arrestato alcuni giorni dopo, confessando il suo crimine alla polizia.

Nel 1983, però, fu giudicato non idoneo al processo da esperti medici francesi e fu inizialmente detenuto in un istituto psichiatrico prima di essere deportato in Giappone nel 1984.

All’epoca, la famiglia di Hartevelt si impegnò a fare pressione affinché Sagawa fosse processato in Giappone, in modo che “l’assassino non fosse mai libero”.

Ma al suo arrivo è stato dichiarato sano di mente dalle autorità giapponesi, che hanno deciso che l’unico problema di Sagawa era una “anomalia caratteriale” e che non necessitava di ricovero.

Le autorità giapponesi non sono riuscite a ottenere i documenti del caso dalle loro controparti francesi, che hanno considerato il caso chiuso, lasciando l’assassino a piede libero.

Sagawa non ha fatto mistero del suo crimine e ha sfruttato la sua notorietà, anche con un libro di memorie, simile a un romanzo, intitolato “Nella nebbia”, in cui ricorda l’omicidio nei minimi dettagli.

L’omicidio è stato anche il soggetto di “Lettera di Sagawa-kun” dello scrittore giapponese Juro Kara, che ha vinto il Premio Akutagawa, il prestigioso premio letterario del Paese, nel 1982.

Nonostante i dettagli atroci dell’omicidio e la sua mancanza di rimorso, Sagawa ottenne un livello di celebrità e rilasciò regolarmente interviste ai media nazionali e internazionali negli anni successivi al suo ritorno.

Fu pubblicato su una rivista per i suoi dipinti di donne nude, apparve in un film pornografico e produsse un fumetto manga che descriveva il suo crimine con dettagli grafici e implacabili.

Il sordido fascino dell’omicidio è stato citato persino dai Rolling Stones e dagli Stranglers in alcune canzoni.

Sagawa ha vissuto i suoi ultimi anni con il fratello, a quanto pare su una sedia a rotelle dopo una serie di problemi di salute, tra cui un ictus.

Il cannibale però, non ha mostrato alcun segno apparente di rimorso o di ravvedimento.

