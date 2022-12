Il compositore e musicista giapponese Ryuichi Sakamoto ha trasmesso oggi in streaming un concerto preregistrato che, a causa della sua battaglia contro il cancro, ha dichiarato “potrebbe essere il mio ultimo”.

Sakamoto, noto per le sue colonne sonore e per il suo lavoro negli anni ’70 e ’80 con il gruppo di musica elettronica Yellow Magic Orchestra, ha rivelato a giugno di stare combattendo contro un cancro al quarto stadio, dopo aver annunciato in precedenza di avere un cancro alla gola nel 2014 e un cancro al retto nel 2021.

Il filmato del concerto al pianoforte è stato trasmesso in streaming in circa 30 Paesi e regioni, tra cui Giappone, Asia ed Europa.

Il settantenne ha eseguito 13 delle sue composizioni, tra cui il tema principale del film del 1983 “Merry Christmas, Mr. Lawrence”, “Tong Poo” dal suo lavoro su YMO e la musica di una nuova raccolta in uscita a gennaio.

Dopo il concerto al centro di trasmissione NHK di Shibuya, Sakamoto ha dichiarato che era la prima volta che suonava molte delle canzoni da solo al pianoforte e che gli era sembrata una “nuova frontiera”.

Poiché il compositore continua a sottoporsi a terapie e non ha le energie per eseguire un intero concerto, ha registrato una canzone alla volta e il prodotto finale è stato montato insieme.

Oltre che per il suo lavoro con gli YMO, Sakamoto è noto per le sue colonne sonore, ed è stato uno dei vincitori del Premio Oscar 1988 per la migliore colonna sonora originale per “L’ultimo imperatore”.

