Si terrà venerdì 16 dicembre, con inizio alle ore 21, la diretta streaming dell’iniziativa Frida and friends 4 vEyes, un concerto il cui ricavato verrà interamente devoluto alla onlus vEyes, un Ente del Terzo Settore che progetta tecnologie a supporto di persone con disabilità visiva, ma anche innovativi sistemi di screening pediatrici, basati su algoritmi di intelligenza artificiale, che consentono la diagnosi precoce di malattie invalidanti della vista, oltre a piattaforme di riabilitazione visiva che fanno uso di visori di realtà immersiva e aumentata.

GLI ARTISTI

Ad esibirsi sul palco del nuovo FBM Studio, saranno I Cubirossi, Power Trio fondato nel 2016 e formato dalla frontwoman Marina Giusti e dai due fratelli Gianluca (chitarrista polistrumentista) e Alessandro (batterista) Leoncini, trio noto per essere stato supporter nei tours di artisti del calibro di Morgan o Elisa.

Insieme a loro si esibiranno anche Lucy Dreams, trio dreampop proveniente da Vienna e composto da David Reiterer e Philipp Prückl, il cui terzo elemento – Lucy, appunto – è una sorta di Intelligenza Artificiale, ovvero un sistema indipendente di effetti analogici e digitali sviluppato da David e Philipp.

E, ancora, a salire sul palco sarà il cantauto-rocker Tao, noto soprattutto per essere stato l’ideatore del progetto TAO Love Bus Experience, tour a bordo di un pulmino Volkswagen del ’74 decorato in “hippie style” che ha percorso 160.000 km lungo il territorio italiano e previsto 1.100 esibizioni.

Sarà, poi, la volta della poliedrica Manuela Bollani, attrice, cantante, autrice, nota per aver preso parte in varie produzioni teatral-musicali o in spettacoli televisivi quali Zelig e via dei Matti n°0.

Padrona di casa, infine, sarà la talentuosa Frida Bollani Magoni, giovanissima cantante e pianista dal talento raffinato, che ha già al proprio attivo oltre 30 concerti che hanno visto il sold- out su palchi prestigiosi e la partecipazione in spettacoli televisivi, in onda sui canali RAI, quali Danza con me e via dei Matti n°0.

vEYES ORCHESTRA

L’importo raccolto attraverso la campagna di crowdfunding associata all’evento e attiva attraverso il link https://www.veyes.it/concerto/, servirà a sostenere la vEyes Orchestra, l’unica orchestra al mondo che include musicisti vedenti, ipovedenti e non vedenti. Fondata nel 2016 da Massimiliano Salfi (fondatore e Presidente anche della onlus vEyes), affidata alla direzione del M° Luigi Mariani, l’orchestra ha debuttato nel 2018 presso l’anfiteatro “Lucio Dalla” di Milo con il concerto “La musica oltre le barriere” (video al link https://youtu.be/-BeT6EukJmQ) che ha visto esibirsi 60 orchestrali vedenti, ipo e non vedenti, grazie alle nuove tecnologie appositamente sviluppate dalla onlus vEyes, alle quali vanno aggiunte adeguate tecniche didattiche ideate dallo staff di esperti di vEyes.

Ma internamente a vEyes Land, quartier generale della onlus vEyes che ha sede alle pendici dell’Etna, nel comune di Milo, noto per essere stato scelto dal cantautore siciliano Franco Battiato quale luogo in cui vivere, fortemente ispirato nella propria produzione artistica dagli odori, dai colori e dalla magia del posto, si lavora alla realizzazione di un campus musicale destinato a bambini e ragazzi con qualsiasi forma di disabilità (non solo visiva).

I fondi raccolti attraverso le donazioni, dunque, serviranno ad acquistare strumenti musicali e quanto necessario ad ultimare i lavori. Inoltre, chi avrà donato almeno 5 euro, oltre a contribuire alla crescita di un importantissimo progetto, riceverà le istruzioni per poter assistere all’evento, in diretta streaming.

