La prevenzione, l’educazione e la sensibilizzazione dei più giovani torna “On the Road” a Livigno e sbarca, per la prima volta, a Bormio anche sulle piste da sci, dove in questi giorni si svolge la Coppa del Mondo di sci alpino. E, ancor prima di partire è già un’edizione record: 30, infatti, i ragazzi e le ragazze dai 16 ai 20 anni impegnati nel progetto – unico in Italia – promosso dall’associazione socioeducativa Ragazzi On The Road di Bergamo nelle due note località turistiche della provincia di Sondrio, grazie al sostegno e alla convinta adesione dei Comuni di Livigno e di Bormio.

Per il Piccolo Tibet si tratta della terza edizione invernale, mentre per Bormio si tratta della prima edizione. I giovani saranno coinvolti al fianco e nei panni dei rispettivi Corpi di Polizia Locale, dei soccorritori in strada e sulle piste, durante il loro servizio “per una svolta di consapevolezza” – come recita lo slogan dell’iniziativa educativa – attraverso la realtà e imparando dalle conseguenze prima che sia troppo tardi.

La conferenza stampa

La conferenza stampa di avvio del progetto si è tenuta martedì 27 dicembre, presso il palazzo comunale di Livigno alla presenza dei vertici e rappresentanti delle due amministrazioni per inaugurare quella che per l’associazione Ragazzi On the Road, presieduta da Egidio Provenzi, è l’ultima esperienza dell’anno del quindicesimo di attività del progetto: nato nel 2007 dall’idea e dalla sensibilità di un giornalista, oggi vicepresidente dell’associazione, Alessandro Invernici, e di un agente di Polizia Locale, Giuseppe Fuschino.

Nella sala consiliare di Livigno sono intervenuti il sindaco di Livigno Remo Galli insieme all’assessore Cristina Rupani e l’assessore di Bormio Samanta Antonioli in rappresentanza del sindaco Silvia Cavazzi e dell’assessore alle politiche giovanili Emilia Pedranzini.

Presenti i rispettivi Comandanti della Polizia Locale, Christian Bergamo e Laura Schivalocchi. Con loro i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni ed Enti di Soccorso coinvolti nel progetto e presso i quali i giovani svolgeranno il servizio di affiancamento ed il percorso verso una maggiore sicurezza e prevenzione.

