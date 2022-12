È disponibile in digitale, CD e vinile “Karma Clima” (Al-Kemi Records / Ala Bianca; distrib. Warner Music Italy / FUGA), l’ultimo album dei MARLENE KUNTZ che prende il nome dall’ampio progetto Karma Clima che sta accompagnando il gruppo da un anno con tante iniziative, tra arte, musica e sostenibilità (https://found.ee/mk-karmaclima-album).

Oggi martedì 20 dicembre, alle ore 21.00, Cristiano Godano e Riccardo Tesio si collegheranno in diretta sulla pagina Facebook del fan club dei Marlene Kuntz per raccontare l’album e svelare le novità del progetto KARMA CLIMA.

Per seguire la diretta: www.facebook.com/groups/367921696727240/?ref=share_group_link.

I Marlene Kuntz sono reduci da un intenso tour nei club italiani dove hanno fatto ascoltare per la prima volta il disco dal vivo ai fan.

Uscito a settembre 2022, “Karma Clima” è composto da 9 tracce, scritte da Cristiano Godano, prodotte dai Marlene Kuntz con Taketo Gohara, alle quali ha prestato la sua voce anche ELISA, con un featuring nel brano “Laica preghiera”.

Un concept album sul cambiamento climatico, per un progetto in continua evoluzione che unisce arte e sostenibilità e che ha portato la band da ottobre 2021 in tutta Italia, alla ricerca di quelle realtà che sono un modello in materia di eco sostenibilità e in nome del dovere etico di creare un senso di responsabilità verso il mondo che abitiamo.

